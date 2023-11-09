شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه جديدة فى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، 3 لاعبين جديدة لقائمة لمنتخب مصر، في معسكر شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتا جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من 13 ناديا.

واختار فيتوريا 3 لاعبين جدد لقائمة المنتخب لم يتواجد في معسكر المنتخب الماضى وهم كل من أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ورامي ربيعة مدافع الأهلى ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، بدلا من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى، وياسر إبراهيم مدافع الأهلى، ومروان حمدى مهاجم المصرى البورسعيدى، والذين تواجدوا في معسكر منتخب الماضى.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد صبحى، أحمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات

الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتى فى السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 فى ليبيريا بتمام الرابعة عصراً.