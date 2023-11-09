شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر .. 13 ناديا يمثلون الفراعنة لمواجهتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية وتضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتا جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من 13 ناديا.

وضم فيتوريا لاعبين من 13 ناديا بواقع 7 لاعبين من الأهلى، و5 لاعبين من بيراميدز، و3 لاعبين من الزمالك، ولاعب من كل من فيوتشر وضمك وأرسنال والمصرى والوكرة وليفربول وطرابزون وفرانكفورت ونانت والخليج.

وجاءت الأندية التي اختار منها فيتوريا قائمته كالتالى..

الأهلى: محمد الشناوى، محمد هانى، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات

بيراميدز: أحمد الشناوى، على جبر، أحمد سامى، محمد حمدى، مصطفى فتحى،

الزمالك: محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو،

عمر كمال "فيوتشر"، طارق حامد "ضمك"، محمد الننى "أرسنال"، محمود حمادة "المصرى"، حمدى فتحى "الوكرة"، محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون"، عمر مرموش "فرانكفورت"، مصطفى محمد "نانت"، محمد شريف "الخليج"

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد صبحى، أحمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات

الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتى فى السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبيريا فى الرابعة عصراً.