شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد 17 نوفمبر آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي المصري أنه تم تحديد الساعة الثانية عصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2024/2023 وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص على غلق باب التجديد للاشتراكات السنوية قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي بخمسة عشر يومًا ، علمًا بأن الجمعية العمومية للنادي ستُعقد يوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق ادريباته داخل معسكره بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.