ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت : مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر كورة اون لاين اليوم في دوري روشن

يلا شوت : مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر كورة اون لاين اليوم في دوري روشن، تنفس مدرب أهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، الصعداء بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر لإشراك الثلاثي الأجنبي، فرانك كيسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي، بعد تعافي اللاعبين من الإصابات والكدمات التي لحقت بهم في مباراتي أبها والرياض.

ويلتقي نادي أهلي جدة السعودي الليلة مع نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

يُقام اللقاء على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي في مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فريق اهلي جدة، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 برصيد 25 نقطة.

يدخل أهلي جدة مباراة اليوم وهدفه مواصلة الانتصارات في روشن، بعد فوزه في الجولة الماضية على الرياض بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وفي المقابل فإن ضمك تعادل بدون أهداف مع التعاون الأسبوع الماضي، ولذلك فإن الفوز يُعتبر هدف مديره الفني الروماني كوزمين كونترا الذي من المنتظر أن يدفع بتشكيل يضم: الحارس مصطفى زغبة، وفاروق شافعي وسنوسي الهوساوي وعبد القادر بدران وضاري العنزي رباعي خط الدفاع، وطارق حامد ودوماجوج أنتوليتش نيكولا ستانكيو وأحمد الزين في متوسط الميدان، وفي الهجوم كيفن نكودو وأسان سيساي.

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وفي المقابل استقر ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على الدفع بتشكيل يضم: الحارس السنغالي المونديالي إدوارد ميندي، بسام الخريجي وفهد الحمد وريان حامد وعبد الله العمار في الدفاع، محمد المجحد وفرانك كيسييه وجابري فيجا في الوسط، آلان سان ماكسيمان ورياض محرز وفراس البريكان الثلاثي الهجومي.

معلق مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي

أسندت مجموعة قنوات ssc السعودية، التعليق على مواجهة الأهلي وضمك السعودي إلي كل من علي حماد العنزي وعبد الله المحيسن.