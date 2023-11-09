ياسر رشاد - القاهرة - كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستضيف ستاد سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية مباراة قوية تجمع بين فريقَي الأهلي وضمك، ضمن الجولة 13 من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

يتأهب فريق النادي الأهلي في الوقت الحالي أن يخوض مباراة قوية ضد ضمك وهذا بعد أن تمكن من النجاح في الفريق بقيادة المدير الفني ماتياس يايسله في استعادة التوازن الخاص به، حيث يأتي هذا بعد أن خسر خسارة قوية ضد الهلال في الكلاسيكو، وبالحديث في سياق هذا نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار هام للغاية على حساب الرياض بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي السعودي ليبلغ 25 نقطة في الدوري وهو ما جعله يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن التعاون الثالث وبفارق ثلاثة نقاط عن النصر.

وفي المقابل تعادل فريق الضمك بالمباراة السابقة مع التعاون وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وبتلك النتيجة حصل فريق الضمك على نقطة واحدة وتم رفع رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز 11 في جدول الترتيب وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة من أجل تحسين وضعه.

وفي المقابل استقر ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على الدفع بتشكيل يضم: الحارس السنغالي المونديالي إدوارد ميندي، بسام الخريجي وفهد الحمد وريان حامد وعبد الله العمار في الدفاع، محمد المجحد وفرانك كيسييه وجابري فيجا في الوسط، آلان سان ماكسيمان ورياض محرز وفراس البريكان الثلاثي الهجومي.

تنفس مدرب أهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، الصعداء بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر لإشراك الثلاثي الأجنبي، فرانك كيسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي، بعد تعافي اللاعبين من الإصابات والكدمات التي لحقت بهم في مباراتي أبها والرياض. وسيعود فيرمينو لقيادة الهجوم بعد أن جلس على دكة البدلاء في مباراة الرياض الماضية لعدم جاهزيته.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي السعودي وضمك عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

من المقرر أن تكون مباراة الاهلي وضمك في الجولة الثالثة عشر متاحة في الدوري السعودي روشن عبر قنوات ssc السعودية الرياضية بما أنها الوكيل الحصري الوحيد لنقل مباريات الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب مباراة ضمك بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار، إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي

خط الوسط: محمد المجحد، كيسي، ماكسميان، فيجا، رياض محرز

خط الهجوم: فيرمينو