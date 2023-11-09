بث مباشر.. لمشاهدة مباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الخليج المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد شريف أمام نظيره الطائي فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد سعودي بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري روشن السعودي.

ويقع الخليج فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ويتواجد الطائي فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

ويتقابل الخليج والطائي قى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تذاع مباراة الخليج ونظيره الفتح عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.

تشكيل الخليج لمباراة الطائي بالدوري السعودي

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

في خط الوسط: وو يونج جانج - خالد ناري – منصور حمزي

في خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز.

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