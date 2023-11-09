صيد الدقي يهزم الزمالك في بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق تحت 14 سنة ناشئين لكرة السلةبصيد الدقي تحقيق الفوز على نظيره نادى الزمالك بنتيجة 39 / 32 في المباراة التى جمعت الفريقين في اطار منافسات بطولة منطقة الجيزة.



مثل الصيد اللاعبين: اسر محمد، سيف الدين سامى، محمد احمد، حمزة اسامة، على محمد، يوسف محمد، ياسين أيمن، محمد احمد، حسن محمد، يوسف احمد، اسر محمد، يوسف محمد، كريم طارق، مصطفى محمد، حمزة احمد، كريم مصطفى، عمر نازن، عمر احمد، احمد محمد ، ادم احمد سمير

الجهاز الفنى والاداري:

وائل الطنانى رئيس الجهاز، محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، تامر معوض مشرف فنى،شريف حسن مدرب الفريق، بسام محمد مخطط أحمال، على الخطيب مدير ادارى،ابراهيم جمال ادارى، دكتور احمد نختار علاج طبيعي، محمد محمود خدمات معاونة.

وعلى الجانب الأخر،،،

ناشئات 14 سنة ( ب ) تهزمن نادي النادي ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

تمكن فريق تحت 14 سنة ( ب ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقي من الفوز على نظيره فريق نادي النادي بنتيجة 19 / 12 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

ضمت قائمة الصيد اللاعبات: جنا محمد عبد الرحمن، جنى سامح عبد الحميد، جنى محمد اسماعيل، جينا سامح عبد الحميد، حبيبة هيثم عب اللطيف، خديجة مصطفى محمد، رغد محمد كمال، رؤى جمال عبد الرحمن، ريتال اكرم محمد، ريم عاصم محمد، فريدة محمد ضياء الدين، فريدة محمد عزت، لارا محمد جمال، لمى شريف حسن، لميس محمد جمال الدين، مروه كريم السيد، نوران محمود حسين، هانيا وليد محمد، هنا رانى محمد.