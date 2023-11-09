قرعة بطولة افريقيا لكرة اليد الاربعاء المقبل بدار المدرعات

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة ١٦ دولة

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 05:33 م 11/9/2023 5:33:37 PM

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الامين علي اقامة قرعة بطولة افريقيا للرجال الاربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر بدار المدرعات في تمام السابعة مساء ..

البطولة تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ الي ٢٩ يناير المقبل بمشاركة ١٦ دولة ، وهي مؤهلة لاولمبياد باريس ..

حرص اتحاد كرة اليد علي توجيه الدعوة لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب ..

ومن المقرر حضور كوكبة من نجوم اللعبة وقيادتها وفي مقدمتهم منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة ورموز كرة اليد والرياضة المصرية ..

ويشارك في اجراء القرعة ١٦ دولة هم : مصر والجزائر وتونس وانجولا و كاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا

تجدر الاشارة الي ان منتخب مصر بطل افريقيا ويخوض البطولة الحالية دفاعا عن لقبه وللحصول علي تذكرة التاهل لاولمبياد باريس