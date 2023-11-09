شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. التعادل حاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الزمالك موعدا ناريا مع الأهلى في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بعدما أطاح بفريق بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافى بالتعادل 3/3، ليصل إلى النهائي الـ42 في تاريخه.

ونستعرض آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في التقرير التالى..

2020/ 2021: الزمالك 2/1 الأهلى

2015/ 2016: الزمالك 3/ 1 الأهلى

2014/ 2015: الزمالك 2/ 0 الأهلى

2006/ 2007: الأهلى 4 / 3 الزمالك

2005/ 2006: الاهلى 3/ 0 الزمالك

1991 /1992: الأهلى 2/ 1 الزمالك

1978/ 1978: الأهلى 4/ 2 الزمالك

1958/ 1959: الزمالك 2/ 1 الأهلى

1952/ 1953: الأهلى 4/ 1 الزمالك

1951/ 1952: الزمالك 2/ 0 الأهلى

ونجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

تقدم فريق بيراميدز بهدف فيستون كالالا مايلي في الدقيقة 5، وسجل نبيل دونجا هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 91، وتقدم مصطفى فتحي بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 93، وسجل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 101، وأحرز محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 108، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 112.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.