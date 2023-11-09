شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة ناجحة لتعزيز الثقافة الرياضية للاعبين ذوي الإعاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة «تعزيز الثقافة الرياضية للاعبين ذوي الإعاقة» بنادي الشارقة للشطرنج، ضمن خططه التي تهدف إلى تشجيع اللاعبين ذوي الإعاقة، والحث على تحقيق النتائج الرياضية المميزة، من خلال الاستفادة من هذه الورش والبرامج المحفزة، بمشاركة لاعبي ناديي خورفكان للمعاقين والثقة للمعاقين.

حضر الورشة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وكلثم المطروشي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والدكتور عبدالرازق بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية، والبطل الأولمبي العالمي محمد القايد.

وأثنى عيسى هلال على النتائج المميزة التي أحرزها لاعبو أندية خورفكان للمعاقين والثقة للمعاقين، مؤكداً أن الإمارة تفخر بما يتحقق من تقدم مستمر لرياضات المعاقين بفضل الرعاية والاهتمام اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير المعاقين» قائلاً: «سعيد بأن يولي اللاعبون اهتمامهم بمثل هذه الورش والبرامج التي تؤكد حرصهم على تعزيز ثقافتهم الرياضية، سواء في ميدان الرياضة أو خارجه، ونتطلع إلى إعداد أجيال ذات ثقافة وأصحاب طموح، وثقتنا تامة بالمواهب بفضل ما يتوفر في الإمارة من بنى تحتية ومنشآت رياضية متميزة واهتمام برياضات المعاقين».

كما تحدث كل من كلثم المطروشي وماجد العصيمي وذيبان المهيري عن الأثر الإيجابي للورش التثقيفية وجوانب تحفيز اللاعبين نفسياً من أجل المواصلة في البطولات بنفس روح الحماس والتحدي والإصرار.

قدم الورشة الوليد بن محمد المشحوط، وتناول بشكل عام التركيز على تعزيز ثقافة تحقيق وتطوير النتائج الرياضية، وضرورة تطوير الأرقام الشخصية للوصول إلى المراكز الأولى في المنافسات، بجانب استعراض خطط الإعداد والتجهيز، ومراجعة خطط وتقييم اللاعبين ثم التنسيق مع المديرين الفنيين لإعداد البرامج الخاصة باللاعبين الموهوبين والمميزين لحصد الميداليات في الألعاب العالمية والبارالمبية والقارية، كما تمّ تناول التنسيق المشترك بين المجلس واللجنة البارالمبية والأندية المعنية؛ حيث سيكون هنالك معسكر مشترك بمدينة خورفكان، خلال الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لتجهيز اللاعبين لبطولات الأيواس العالمية في تايلاند وبطولة غرب آسيا في يناير/كانون الثاني القادم.