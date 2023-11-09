شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إيقافهما في الزمالك.. فيتوريا يكشف سبب استدعاء صبحي وفتوح لمنتخب مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب استدعاء ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح، إلى معسكر شهر نوفمبر، رغم إيقافهما من إدارة ناديهما وإحالتهما إلى التحقيق لعدم الالتزام وإعلان عرضهما للبيع.

وأكد فيتوريا أن صبحي وفتوح من اللاعبين الأساسيين الذين يحتاج إلى جهودهما مع منتخب مصر، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في اختياراته للاعبين.

وأشار إلى علمه بالأزمة التي يواجهها اللاعبان مع إدارة الزمالك منذ بداية الأسبوع الجاري، لكنه يرى أن محمد صبحي وأحمد فتوح كانا ملتزمين خلال معسكرات منتخب مصر السابقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال روي فيتوريا إن قرار إدارة نادي الزمالك بشأن اللاعبين لن يؤثر في اختياره لهما خلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، متسائلاً: «هل توقف الأندية لاعبيها حين يتم استبعادهم من المنتخب»؟

ولفت المدرب البرتغالي إلى أنه لن ينظر إلى أزمة فتوح وصبحي مع الزمالك إلا بعد انتهاء التحقيقات معهما وإعلان العقوبات الصادرة ضدهما.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن إيقاف الثلاثي محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري وعرضهم للبيع مع إحالتهم للتحقيق لإقرار العقوبات الموقعة على كل منهم.

ويفتتح منتخب مصر مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 الخميس 16 نوفمبر الجاري باللعب ضد جيبوتي في القاهرة، ثم السفر إلى سيراليون لمواجهة منتخبها، الأحد 19 نوفمبر.