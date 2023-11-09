شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يستعرض أنشطته في سوق السفر بلندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في فعاليات سوق السفر العالمي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للتعريف بالنادي، ودوره البارز في قطاع الرياضات البحرية بالإمارة واستعراض إنجازاته وأنشطته التي تقام في مختلف مدن الشارقة وأهميتها في الترويج السياحي لها.

وأكد أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض؛ خصوصاً أن منصة السوق العالمي فرصة مهمة ومميزة، للتعريف بالنادي والأدوار التي يقوم بها على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف الحوسني أن مشاركة النادي في سوق السفر العالمي هي المرة الثالثة، حيث تم استعراض الكثير من المعدات الرياضية البحرية كزوارق الفورمولا والتجديف الافتراضي للجمهور، بهدف فتح آفاق عالمية مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة، إضافة إلى تعريفهم بالأنشطة والبرامج التي يقدمها النادي والرياضات التي تمارس فيه، للترويج للرياضة السياحية في إمارة الشارقة.