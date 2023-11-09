شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة ينظم مهرجانات رياضية للطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي مليحة سياساته في إبراز حرصه على تعزيز الاستدامة الرياضية والتفاعل مع المجتمع المحلي، بعد أن قام بفتح أبوابه لاستضافة طلبة مدارس منطقة مليحة في فعاليات رياضية عدة، فضلاً عن زياراته للمدارس لتنفيذ أنشطة متنوعة.

ونجح النادي في تنظيم مهرجانات رياضية شملت فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية.

واستضاف النادي طلاب وطالبات من مدارس منطقة مليحة، حيث شملت الفعاليات الرياضية الطلاب من الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وجرى تنظيم مهرجانات رياضية شيّقة، وتمكين الطلاب من المشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب والتمارين الرياضية، كما تواصل مع المدارس لتنفيذ فعاليات هادفة.

وتضمنت الأنشطة التي قدمها النادي العديد من الألعاب والتمارين الرياضية، بهدف تحفيز الأجيال الصاعدة على اعتماد نمط حياة صحي ونشط.

وأعرب راشد محمد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الجماعية، عن سعادته بهذه الفعاليات والتي أكدت دور نادي مليحة والتزامه بتعزيز الاستدامة الرياضية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية بين الأجيال الصاعدة.