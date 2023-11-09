شكرا لقرائتكم خبر عن تمثيل مشرف لمؤسسة رياضة المرأة في مؤتمر «ACAPS» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في المؤتمر الدولي ال20 لجمعية الباحثين في الأنشطة البدنية والرياضية ACAPS، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شهد مشاركة أكثر من 500 مختص وباحث من مختلف أنحاء العالم، من بينهم وفد المؤسسة، الذي شارك كأول مؤسسة إماراتية في هذا المحفل الدولي المتخصص في بحوث الرياضة واللياقة البدنية.

وقالت: «المشاركة وما تضمنته من أبحاث وموضوعات رياضية مهمة سيكون لها مردود إيجابي على نهج المؤسسة وما تتطلع إليه في المستقبل القريب».

ولفتت المحمود، إلى أن تواجد ممثلينا في المؤتمر يندرج في إطار نهج المؤسسة الهادف إلى إكساب منتسبي المؤسسة أفضل الخبرات العلمية والفنية والإدارية، سعياً إلى بناء أجيال واعدة تتسلح بالعلم والمعرفة الرياضية الشاملة، وصولاً إلى صناعة قيادة رياضية وكوادر فنية وإدارية وفرق قادرة على التميز واعتلاء منصات التتويج عالمياً.

تخلل زيارة وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال مشاركته في المؤتمر في باريس زيارته لمعهد INSEP، للاطلاع على المجمع الطبي، ومختبرات الأبحاث العلمية، بهدف الاستفادة ونقل المعرفة، كما حرص الوفد على القيام بجولة تفقدية في جميع المرافق، وما تضمه من أقسام رياضية خاصة بالتدريب، وإعادة التأهيل، كما تعرف الى وحدة المختبرات والبحوث العلمية.

وقال الدكتور المختار شطارة رئيس وفد المؤسسة المشارك في المؤتمر: «التقينا خلال الزيارة بطلبة وخريجين ومشاركين في المؤتمر، وجميعهم أبدوا انبهارهم بمشاركة وفد المؤسسة الذي ضم كلاً من مريم الشحي وعائشة أبو الزود».

وأضاف: «قمت بتقديم دراسة حول علاقة عدم التناسق بين الأطراف وسرعة تغيير الاتجاه لدى مبارزي النخبة وشبه النخبة، فيما قدمت مريم الشحي أخصائية الفيسيولوجي، عرضاً حول «القيم المعيارية للقياسات الانثروبمترية واللياقة البدنية لطالبات المدارس في الشارقة»، أما عائشة أبو الزود أخصائية العلاج الطبيعي بالمؤسسة فقدمت دراسة بعنوان: العلاقة بين التوازن الخاص أثناء الرمي وقوة الأطراف العلوية للاعبات القوس والسهم».

وفي الختام أبدى جميع أعضاء وفد المؤسسة المشارك في مؤتمر باريس سعادته الكبيرة بالمشاركة وبحجم الاستفادة التي سيكون لها مردود ايجابي كبير على نشاط المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.