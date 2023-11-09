شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكرم الشركاء الاستراتيجيين في «تحدي الفرق التكتيكية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في دبي، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وذلك في فندق جميرا بيتش، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط والشركاء.

وألقى اللواء راشد الفلاسي كلمة خلال فعاليات التكريم نقل خلالها تحيات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى الشركاء الاستراتيجيين، وشكرهم على دورهم في إنجاح فعاليات النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وذلك بعد ما حققته من إقبال كبير على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وعبر اللواء الفلاسي عن تطلعه للقاء الشركاء في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والتي ستنعقد في الفترة الممتدة بين 3 وحتى 7 من شهر فبراير من العام المُقبل، مُتمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

وشاهد الشركاء الاستراتيجيون، فيلماً قصيراً حول تحدي الإمارات للفرق التكتيكية وتضمن إبراز دورهم ومشاركتهم في إنجاح المنافسات.

وعقب ذلك، باشرت فعاليات التكريم بتكريم الراعي الرسمي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والمتمثلة في الامارات للمزادات، وشركة البداد، ثم تكريم الراعي الذهبي المتمثل في الفطيم أوتوموتيف، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة Inoventive 3D، والراعي الفضي المتمثل في الكندي للسيارات، ماي دبي، سكتشرز، بنك الإمارات دبي الوطني، شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات- مواصلات الإمارات.

كما كرم اللواء الفلاسي، الراعي البرونزي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية المتمثل في «الإمارات الوطنية لإدارة المرافق، و«رضا الأنصاري للصرافة»، «دروع تيكتيكل»، وشركة «T1 Trade DMCC»، والشركاء الإعلاميين في مؤسسة ماجد الفطيم، وشركة نخيل، وفوكس سينما، وبلدية دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومصرف الإمارات المركزي، ودبي أوتلت مول، وبرق الإمارات، إلى جانب تكريم الشركاء في مطعم الصفدي وفندق جميرا بيتش.