محمد شريف.. الخليج يتعادل أمام الطائي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق الخليج ونظيره الطائي ، بهدف دون رد لصالح الأخير، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الت 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أحداث الشوط الأول

سجل الطائي بالهدف الاول فى الدقيقة 29 عن طريق4 اللاعب بيرتادرمينساه معلنا التقدم بهدف نظيف، ولكن الخليج له رأي أخر وأدرك هدف التعادل عن طريق خالد نازي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لينتهى بهدف لمثله.

ويتواجد المصري محمد شريف، بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الخليج أساسيًا فى مباراة اليوم أمام الطائي بالدوري السعودي.

تشكيل الخليج

فى حراسة المرمى: مراون الحديري

فى الدفاع: محمد خبراني، ريبوشو، لوبيز،أل حمسل

فى الوسط: جانح، ناري، حمزي

فى الهجوم: محمد شريف، مارتينز، رودريجيز

تشكيل الطائي

فى حراسة المرمى: فيكتور براغا

فى الدفاع: أنزو روكو، روبرت بارو، إبراهيم النخلي، ألفا سيميدو

فى الوسط: نواف القميزي، ، بيرنارد منساه، راكان الشملان، فيرجل ميسيدجان

فى الهجوم: ماركز دوقانيتش

ويتواجد فريق الخليج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، من لعب 12 جولة، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم، ويقع الطائي فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.