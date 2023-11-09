الدوري السعودي.. الرائد يتقدم على الشباب في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الرائد فى انهاء الشوط الأول أمام الشباب نتقدما بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز هدف التقدم لفريق الرائد اللاعب كريم البركاوى فى الدقيقة 6 من عمر المنعطف الأول من المباراة.

تشكيل الرائد..

فى حراسة المرمى: مورييرا

فى الدفاع:الدوسري، جونزاليس، البيشي، نورمان

فى الوسط: فوزير، سنبل، بركاوى

فى الهجوم: تفاريس

تشكيل الشباب..

فى حراسة المرمى : سيونج

فى الدفاع : الصقور، سانتوس، سايس، اليامي

فى الوسط : القحطانى، كنبه، بانيجا

فى الهجوم: كاراسكو، جونيور، المولد