ماجديبورج الألماني يحسم تأهله إلى نصف نهائي مونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن نادي ماجديبورج الألماني، من حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" التي تستضيف دولة السعودية فعالياتها ، عقب تحقيقه الانتصار على نظيره كوينزلاند الأسترالي بنتيجة 57-14.



كانت فعاليات الشوط الأول من المواجهة قد انتهت بتقدم ماجديبورج على كوينزلاند بنتيجة 28-7، وواصل الفريق الألماني التقدم في النتيجة معه أداء قوي حتى نهاية اللقاء.

وبهذا التأهل أصبح بطل ألمانيا الفريق الثالث الذي يحسم تأهله إلى قبل نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد كل من فوكس برلين الألماني وكيلسي البولندي.

الأهلي وبرشلونة ..

وعلى صعيد المنافسات ذاتها ، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي ، في مواجهة هامة اليوم الخميس نظيره برشلونة الإسباني خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها السعودية.

وانطلقت فعاليات المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الصالة الخضراء بمدينة الدمام.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التحلي بالتركيز في المباراة وتقديم مستوى مميز يليق بقيمة الأهلي وجماهيره.

وتأتي بعثة رجال يد الأهلي في المملكة السعودية برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي يعقد جلسات مستمرة مع خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي للاطمئنان على كافة الترتيبات وتسهيل مهمة بعثة الأهلي خلال مشاركته في البطولة.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على النور السعودي بنتيجة ٣٨-٢٠ .