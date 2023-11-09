أشرف صبحي: حريصون على توفير الامكانيات التي تضمن زيادة الفعاليات الرياضة بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماعا اليوم الخميس ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية ، برئاسة أحمد الشامي الكاتب الصحفي بالأهرام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة خطط الاتحاد الفترة المقبلة.



تناول اللقاء العديد من الأمور الخاصة بخطة الاتحاد الفترة المقبلة، وقال الدكتور أشرف صبحي، إن فكرة اتحاد الفعاليات الرياضية ، تأتي ضمن رؤية الوزارة في مواكبة التغيرات التي تشهدها الفعاليات حول العالم.

وأضاف صبحي، أن الاتحاد سيلقى كل الدعم والتعاون من الوزارة، والانسجام مع الإدارات المختلفة التي تعمل في المجال نفسه.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضة وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات.

وأوضح وزير الرياضة، إلي أن استحداث فعاليات جديدة وفتح أبواب جديدة من خلال شركات أجنبية لإقامة أحداث رياضية دولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن اتحاد الفعاليات الرياضية أحد أذرع الوزارة الاقتصادية لزيادة الفعاليات التي تقام في مصر.

ومن جانبه قال، قال أحمد الشامي، رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية ، إن الاتحاد يمتلك أجندة كبيرة في الفعاليات والاحداث الرياضية للمساهمة في تطبيق رؤية الوزير نحو استحداث فعاليات جديدة.

أضاف الشامي، أن البداية ستكون من خلال فعالية اليوم الرياضي المصري الصيني ، وابرام بروتوكولات تعاون مع شركات بالدول العربية، كما تم عرض تنظيم كأس إفريقيا للجامعات بالتعاون مع الاتحاد الافريقي للجامعات وأيضا دورة الألعاب الأولي للجاليات بمصر.

حضر الاجتماع اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الخالق مدير إدارة السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الشاذلي مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة والمتحدث الرسمي للوزارة، والاستاذ احمد حسان مدير عام التنمية الرياضية

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية من أحمد الشامي رئيسًا واللواء خالد شاهين نائب أول، المهندس ربيع مصطفى إبراهيم نائب، اللواء محسن مرسي، أمين الصندوق وعضوية الأستاذ محمد مصطفى الجوهري الكاتب الصحفي بالأهرام، الدكتورة هبة محمد، الأستاذ كمال فتحي والأستاذ محمود كريم، والأستاذ أحمد عبد الخالق مندوب وزارة الشباب والرياضة بالاتحاد.