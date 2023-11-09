الاتحاد السعودي يوجه رسالة خاصة لجماهيره قبل مواجهة أبها

وجهت إدارة نادي الاتحاد السعودي، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة أبها في بطولة الدوري.

ويلاقي فريق الاتحاد نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة الموافق العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد خسر بهدفين نظيفين أمام نظيره القوة الجوية العراقي في لقائه السابق ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وقررت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق على خلفية هذه الخسارة وسلسلة من النتائج السلبية للفريق.

وكتب نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “كنتم ولا زلتم، الداعم الأول لناديكم”.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.