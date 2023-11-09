عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت لمواجهة هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آنتراخت فرانكفورت الألماني عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد فريق آنتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيرة هلسنكي الفنلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل عمر مرموش رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، ضيفًا على هلسنكي بملعب سونيرا، في المباراة التي تنطلق في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

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