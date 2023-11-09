ريال مدريد يلتقى صدمة قوية بخصوص مدة غياب كيبا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية بخصوص مدة غياب كيبا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان كيبا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد قبل الماضية أمام رايو فاليكانو، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأوضحت صحيفة ذا أثلتيك، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة كيبا بتمزق بسيط، وسيغيب عن الملاعب لمدة تترواح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

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وغدًا سيقوم كيبا بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، من أجل التأكد من طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 نقطة