الشعراوي يقود تشكيل روما الرسمي أمام براج في الدوري الأوروبي

جاء ستيفان الشعراوي على رأس التشكيل الرسمي لنادي روما الإيطالي، والذي يواجه سلافيا براج التشيكي مساء اليوم الخميس، في منافسات الدوري الأوروبي للنسخة الجارية.

وستنطلق مباراة روما الإيطالي ضد مضيفه سلافيا براج التشيكي، في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل روما الرسمي في المباراة ليضم كل من:

في حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – دييجو يورينتي – إيفان نديكا – جيانلوكا مانشيني

الوسط: إدوارد بوف – لياندرو باريديس – حسام عوار

الهجوم: أندريا بيلوتي – روميلو لوكاكا – ستيفان الشعراوي

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ويحتل روما الإيطالي صدارة ترتيب المجموعة السابعة بعدما حصد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الآن.

وحال تحقيقه الفوز في مباراة اليوم أمام سلافيا براج، سيتأهل نادي روما رسميًا إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث يرفع رصيده إلى 12 نقطة، وهو ما يصعب على أي نادي في المجموعة تحقيقه.