محمد شريف يسجل ثاني أهدافه مع الخليج أمام الطائي.. فيديو

سجل النجم المصري محمد شريف لاعب فريق الخليج، هدف الفريق الثالث أمام الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

احرز محمد شريف الهدف الثالث لت الخليج في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لت محمد شريف مع الخليج منذ إنضمامه إلى الفريق في يونيو الماضي.

ويواجه الخليج نظيرة الطائي ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

والجدير بالذكر أن الخليج متقدم على الطائي حتى الآن بثلاثية مقابل هدف.

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

خط الدفاع: محمد خبراني – بيدرو ريبوشو – ليساندرو لوبيز – سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جانج – خالد ناري – منصور حمزي

خط الهجوم: محمد شريف – فابيو مارتينز – إيفو رودريجيز.