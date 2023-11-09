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رسميًا.. كاف يعيد الشراكة مع بي إن سبورتس بعد انتهاء النزاع

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باتريس موتسيبي- رئيس الكاف

باتريس موتسيبي- رئيس الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس عن إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالشراكة الجديدة مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس“، بعد فترة من النزاع والخلاف.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا أوضح خلاله إعادة الشراكة مجددًا مع شبكة بي إن سبورتس بشكل رسمي.

وفي تصريحاته، أكد رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، على التزام الكاف بتعزيز مصالح الرعاة والشركاء، مشددًا على أهمية الحوكمة الجيدة والأخلاق وأفضل الممارسات العالمية في طريقة عمل الكاف.

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وأكد موتسيبي على ضرورة رفع جودة كرة القدم الأفريقية لتكون قادرة على المنافسة عالميًا،

وأشار إلى الحاجة إلى موارد مالية للاستثمار في مختلف المجالات والبنية التحتية لدعم تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأكمل تصريحاته: “كاف سعيد بشراكتنا مع بي إن سبورتس ونحن ملتزمون بتنمية هذه العلاقة وتوسيعها بما يعود بالنفع على الطرفين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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