رسميًا.. كاف يعيد الشراكة مع بي إن سبورتس بعد انتهاء النزاع

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس عن إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالشراكة الجديدة مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس“، بعد فترة من النزاع والخلاف.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا أوضح خلاله إعادة الشراكة مجددًا مع شبكة بي إن سبورتس بشكل رسمي.

وفي تصريحاته، أكد رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، على التزام الكاف بتعزيز مصالح الرعاة والشركاء، مشددًا على أهمية الحوكمة الجيدة والأخلاق وأفضل الممارسات العالمية في طريقة عمل الكاف.

اقرأ أيضًا – تعليق مثير من الغندور بعد انضمام ثنائي الزمالك لمنتخب مصر

وأكد موتسيبي على ضرورة رفع جودة كرة القدم الأفريقية لتكون قادرة على المنافسة عالميًا،

وأشار إلى الحاجة إلى موارد مالية للاستثمار في مختلف المجالات الرياضية والبنية التحتية لدعم تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأكمل تصريحاته: “كاف سعيد بشراكتنا مع بي إن سبورتس ونحن ملتزمون بتنمية هذه العلاقة وتوسيعها بما يعود بالنفع على الطرفين”.