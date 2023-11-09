هنري: من الصعب تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية 2024 لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال نجم آرسنال والمنتخب الفرنسي السابق، تيري هنري، بخصوص إمكانية حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية في العام 2024، إنه من الصعب تتويجه بها.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ 11 في قائمة لاعبي الكرة الذهبية عام 2023، وهو أقل ترتيب حل به.

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية هذا العام وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر2022.

ولفت النجم الفرنسي تيري هنري، أن العام المقبل سيشهد بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الأوروبية، وسيكون الأمر صعب للغاية على محمد صلاح، رغم مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، لكن الجمهور سيتابع أمم أوروبا أكثر، وهي بطولة حاسمة في التتويج بالكرة الذهبية.

اقرأ أيضًا:

6 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم 2026

"مش همشي ورا كلام حد".. فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي للمنتخب

فتوح وصبحي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون