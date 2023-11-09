فيتوريا يكشف أسباب ضم محمد شريف لقائمة المنتخب.. ومصير كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أسباب انضمام محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي لقائمة الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: انضمام محمد شريف، لقائمة المنتخب جاء، بعد تحسن مستواه في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه انضم للمعسكر قبل الماضي ولكنه لم يشارك، وتم استبعاده من معسكر أكتوبر.

وأضاف المدير الفني للفراعنة: استبعاد أحمد حسن كوكا، جاء لعدم مشاركته في أخر مباراتين مع فريقه في الدوري التركي، ولكنه لاعب مميز، وضمن حساباته في الفترة المقبلة.