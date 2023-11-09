رامي ربيعة يعود إلى منتخب مصر.. ما آخر مباراة شارك فيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة 25 لاعبا، من ضمنهم رامي ربيعة لأول مرة منذ مباراة مصر ضد السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء ذلك الاستدعاء عقب مشاركة رامي ربيعة بشكل أساسي مع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ومشاركته في 8 مباريات مع المارد الأحمر حتى الآن.

جدير بالذكر، يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الجاري، ثم منتخب سيراليون يوم 19 من نفس الشهر، ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.