"مبسوط بالزمالك".. رضا عبد العال: "مبنلعبش كرة وصن داونز علمنا الأدب في التسليم والتسلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق نتيجة قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، مبديا رأيه في أداء الأهلي والزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

قال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "قدام صن داونز ملعبناش كرة، الماتش الثاني كنا بنلعب بدفعة وحماس الجماهير، مفيش شخصية في الملعب ولا شكل، مش عيب علينا إن فرقة زي دي تيجي هنا تعلمنا الأدب في التسليم والتسلم وتضيع وقت بشخصيتها في الملعب وتتحكم في الكرة وتهمد الأهلي".

تابع: "إحنا ملعبناش كرة ولا في المنتخب بنلعب كرة ولا في الزمالك، كل المدربين على باب الله معندهمش فكر".

أضاف: "مبسوط للزمالك بقالنا فترة كبيرة مشوفناش مجلس متجانس في النادي، ما صدقنا إن مجلس جيه نجح بالكامل، دلوقتي لو جابوا واحد من المدربين السابقين هبقى ضدهم، إنت كده مش جاي تطور إنت جاي ترضي".

واصل: "فيه فرق إنك تجيب مدرب عشان ترضي الجماهير، أنا ميهمنيش الجماهير، ومبسوط بالقرارات التاريخية لأن بقالها فترة محصلتش في نادي الزمالك، عشان إضرب في المربوط يخاف السايب".

اختتم: "انت عندك 4 سنين لو مكنتش هتبقى قوي يبقى عليه العوض، اللي هيغلط هيتحاسب".