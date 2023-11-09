أيمن الرمادي يدخل حسابات الزمالك بقوة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل أيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، حسابات نادي الزمالك بقوة لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن إقالة الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج وتولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت.

وعلم موقع الخليج 365، أن أيمن الرمادي دخل الحسابات بقوة من أجل تدريب الفريق، نظرا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر، أنه لم تحدث اتصالات رسمية حتى الآن مع "الرمادي"، ولكن الساعات المقبلة، سوف تشهد الاستقرار على بدء المفاوضات من عدمها لحسم الأمور.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، حقق الفوز على بيراميدز أمس بركلات الترجيح، وتأهل إلى نهائي كأس مصر، لمواجهة الأهلي.

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