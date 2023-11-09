"كولر حقق إيه؟".. رضا عبد العال: "المدربين الأجانب في مصر معندهمش فكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق عن مدرب الزمالك المقبل بعد رحيل أوسوريو، مبديا رأيه في المدربين الأجانب في مصر.

قال رضا في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كل المدربين الأجانب الموجودة على أرض مصر معندهمش فكر التدريب، كله بياكل عيش ما عدا مدرب المنتخب الأولمبي عنده فكر".

أضاف: "كولر طلع الأهلي من بطولتين في ثانية، حقق بطولات عشان الأهلي مبيلاعبش حد، لو كان صن داونز السنة اللي فاتت موجود مكنش هياخد أفريقيا، بدليل السنة دي لما صن داونز قابل الأهلي في الدوري الأفريقي كسبه، ده تعادل ماتشين قبله وخسر مباراة وتعادل هنا في العودة، كولر حقق إيه؟".

تابع: "خد بطولة الدوري لإن مفيش فرق في مصر وهنا عامل فيها فريد شوقي على الفرق دي، كأس مصر نفس الكلام كأس السوبر كان متفصل للأهلي، كله معندوش فكر".

واصل: "ولا مدرب من المطروحين ينفع الزمالك ولا جروس ولا موسيماني ولا كارتيرون كلهم جم وفشلوا هنا، جروس خسر الدوري والكونفدرالية لولا ضربة الجزاء كان الزمالك خسرها، وكسب لإن ده طبيعي ده الزمالك أو الأهلي، جروس بدأ كويس وبعد كده صمم على 13 لاعب وقعهم ده من ساعتها وأوباما لحد دلوقتي مرجعش لمستواه".

اختتم: "شايف دلوقتي مدرب مصري يكمل لآخر الموسم بعدها يجيبوا مدرب مياكلش عيش ميبقاش قاعد منعرفوش لازم يكون واحد شغال وله اسم، معتمد جمال يكمل لآخر الموسم على الأقل هيطلع ناشئين وهيعمل إحلال وتجديد هيقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة المدير الفني، خوان كارلوس أوسوريو وتعيين معتمد جمال بدلا منه، لحين التعاقد مع مدرب.