شكرا لقرائتكم خبر عن حسن صقر ومرتجي يزوران العامري فاروق في المستشفى. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اليوم ،الخميس، في المستشفى التي يرقد فيها بمدينة 6 أكتوبر بعد إصابته أمس الأول بنزيف في المخ خلال تواجده في الأهلي.

كما تواجد اليوم في المستشفى مسئولو النادي الأهلي للإطمئنان على العامري فاروق في مقدمتهم ،المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي عضوا مجلس الإدارة.

وأجرى العامري فاروق أكثر من عملية جراحية على مدار اليومين الماضيين قبل أن تتحسن حالته الصحية قليلاً خلال الساعات الماضية وإن كان الفريق الطبي المُعالج له قد قرر وضعه تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 48 ساعة.