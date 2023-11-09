شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل وفدا من نادى سيراميكا لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس، كلا من طارق أبو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا والمشرف على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسئولي نادي سيراميكا وجميع الهيئات والأندية الرياضية. وأعرب مسئولو نادي سيراميكا عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.

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