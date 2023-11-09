جمال علام يزور العامرى فاروق للإطمئنان على صحته

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام رئيس إتحاد الكرة، على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، الذي تعرض لازمة صحية للاطمئنان عليه.

ووجه علام الدعم لأسرة العامري فاروق خلال زيارته للمستشفي، كما كان على تواصل دائم مع اسرة العامري فاروق منذ الساعات الأولى.

وأجرى العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، 4 عمليات جراحية حتى الآن عقب الوعكة الصحية الشديدة التى تعرض لها منذ أيام.

وقال الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامج مع شوبير على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن العامرى فاروق أجرى 4 عمليات جراحية عبارة عن شفط للنزيف وقسطرة مخية، كما تم قياس درجة الوعى والتى وصلت إلى 3 من 15.

وأضاف شوبير أنه سيتم قياس درجة الوعى اليوم وهى التى ستحدد بنسبة كبيرة سيناريو العلاج الذى سيتبعه العامرى فاروق، مختتما حديثه بأن العامرى فاروق حاليا فى غيبوبة تامة، لكن الأمور شبه مستقرة بنسبة أكبر من أى وقت سابق.