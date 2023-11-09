شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال مدرب منتخب مصر للشابات: جاهزون للفوز على الكونغو والتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية للناشئات، أن فريقه جاهز بقوة لمواجهة منتخب الكونغو برازافيل غدًا الجمعة، في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وأضاف كمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يجهز لمنتخب الكونغو برازافيل منذ فترة، خصوصا في ظل رغبته القوية في تحقيق الفوز والتأهل للمونديال.

وأشار المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، إلى أنه يثق في قدرة اللاعبات على تحقيق حلم المصريين وتحقيق الفوز في مباراة غدًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه، دانا نده، كابتن منتخب مصر لكرة القدم للناشئات والمحترفة في فريق فيرفيلد الأمريكي، أن الجهاز الفني يتحدث بشكل مستمر عن مباراة الكونغو برازافيل وأهميتها في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

وأوضحت دانا، خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب مصر اسمه كبير في القارة الأفريقية، لذلك نعمل دائما للحفاظ على هذا الاسم عند مواجهة أي منتخب أفريقي.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل غداً على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 نوفمبر الجاري بالإسكندرية.