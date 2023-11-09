شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي استعداداً للجونة.. محاضرة من كولر وتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة بالغردقة يوم السبت القادم في إطار منافسات بطولة الدوري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة الجونة المرتقبة.
وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.
وفاز الأهلي على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.
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