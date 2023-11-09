شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تفسخ تعاقدها مع «تيك توك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فسخت رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي تعاقدها مع منصة تيك توك، اعتراضاً على سياسة محتواها ضد المملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر في الرابطة أن فسخ التعاقد تم بعد رصد حذف المحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية، مع منح فرصة ظهور الآراء المعادية لها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن احترام الآخرين للسعودية وشعبها أصبح خطاً أحمر غير قابل للنقاش، وفي ظل التطور الرياضي أصبحت الشركات تتهافت على رعاية المسابقات في المملكة.

وأكد أن فسخ التعاقد تبعه إزالة شعارات منصة تيك توك من مباريات الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة «دوري يلو»، وأن الشركة لن يكون لها أي وجود في المسابقة مجدداً.

يُذكر أن دوري الدرجة الأولى السعودي أو «دوري يلو» هو منافسة المستوى الثاني في المملكة العربية السعودية، أما المسابقة الرئيسية والقسم الأعلى فهي الدوري السعودي للمحترفين أو «دوري روشن»، المسابقة التي تنشط فيها الأندية التي تمكنت من جذب النجوم العالميين مثل الأهلي، والاتحاد، والهلال، والنصر.