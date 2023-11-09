شكرا لقرائتكم خبر عن ريال وبايرن وإنتر وسوسييداد إلى ثمن نهائي «الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر الإيطالي، وريال سوسييداد الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، فيما صعّب مانشستر يونايتد مهمته بخسارة قاسية 3-4 أمام كوبنهاغن الدنماركي.

وكان مانشستر سيتي ولايبزيغ الألماني قد حجزا بطاقتيهما لثمن النهائي الثلاثاء.

في المجموعة الثالثة، بلغ ريال مدريد الدور الثاني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 3-0، تناوب على تسجيلها إبراهيم دياس (27)، والبرازيليان فينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع توالياً وعزّز صدارته في المركز الأول مع 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين متذيل الترتيب 1-1. وبقي براغا في المركز الثالث مع ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الأولى، قاد المهاجم الإنجليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي بتسجيله هدفي الفوز أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2-0.

وواصل بايرن العلامة الكاملة ورفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن كوبنهاغن الثاني وغلطة سراي الثالث، فيما يقبع يونايتد الذي بات قاب قوسين من الخروج من المسابقة القارية الأم في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط.

وأثنى الحارس البافاري نوير على هاري كاين قائلاً: «إنه ظاهرة ونشعر بالفخر لأنه يلعب في الفريق».

وفي المجموعة الرابعة، أهدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر فوزاً ثميناً على حساب مضيفه سالزبورغ النمساوي 1-0، ومنحه التأهل إلى ثمن النهائي رفقة ريال سوسييداد الفائز على بنفيكا البرتغالي 3-1.

وفي المجموعة الثانية، بات أرسنال على أبواب بلوغ ثمن النهائي بفوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني 2-0.

وأحرز البلجيكي لياندرو تروسارد (29)، وبوكايو ساكا (64) هدفي أرسنال، ليتصدر «المدفعجية» المجموعة مع 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أيندهوفن الهولندي الفائز على لنس الفرنسي (الثالث مع 5 نقاط أيضاً)، فيما يقبع إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين.