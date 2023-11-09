شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» إلى نصف نهائي «مؤسسات الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز فريق هيئة الدفاع المدني بالشارقة أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وحقق فريق هيئة الدفاع المدني فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث تغلب على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متربعاً على قمة المجموعة، ليضمن التأهل إلى المربع الذهبي دون النظر إلى نتيجة مباراته المتبقية، بينما توقف رصيد حامل لقب البطولة السابقة عند 3 نقاط ولا سبيل له إلا الفوز في مباراته المقبلة مع هيئة الطرق والمواصلات.

وضمن منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً مستحقاً على فريق دائرة الموارد البشرية 2-0 لينعش آماله نحو المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ويحتاج إلى الفوز على فريق مطار الشارقة لضمان التأهل.

وأعرب محمد سلطان مدرب الدفاع المدني عن سعادته بالأداء المميز للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق الفوز الثاني وضمان التأهل للمربع الذهبي، مشيراً إلى أنه تم تدعيم الفريق بالعديد من العناصر المميزة من أجل تحقيق لقب البطولة.