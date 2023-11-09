شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية ينظم زيارة إلى معرض الشارقة للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي،الخميس، زيارة لمنتسبيه، إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ 42.

وأشرفت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الحمرية، على تنظيم الزيارة، التي ضمت لاعبي الفرق الرياضية بالنادي.

واكتشف منتسبو النادي، التشكيلة الواسعة والمتنوعة من الكتب التي يضمها المعرض، فضلاً عن الجلسات الحوارية والفعاليات الثقافية، بالإضافة للعروض المسرحية والفنية.

وأوضح المهندس علي المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية،أن هذه الزيارة تدخل في اطار تشجيع منتسبي النادي على القراءة والانفتاح على ثقافات ولغات أخرى عبر الكتب.