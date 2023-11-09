شكرا لقرائتكم خبر عن زاير-إيمري أصغر لاعب ينضم لفرنسا منذ 1911 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لاعب خط وسط باريس سان جيرمان وارين زاير-إيمري (17 عاماً) إلى تشكيلة «الديوك» للمرة الأولى الخميس، استعداداً لمواجهتي جبل طارق واليونان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم.

ويُعدّ زاير-إيمري أصغر لاعب في المنتخب الفرنسي منذ فيليكس فيال في عام 1911.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي لإعلان قائمته، إنه استدعى اللاعب الواعد «بسبب ما حققه مع باريس سان جيرمان، فهو يتمتع بكل الصفات ليكون على مستوى عالٍ جداً، حتى ولو كانت هناك منافسة على مركزه».

وأضاف ديشان «أعتقد أن لديه القدرة على القيام بذلك على المستوى الدولي، فهو مرشّح لكأس أوروبا المقبلة» بين يونيو ويوليو 2024.

وأردف أنه «في سنّه، أظهر بالفعل إمكانيات هائلة ونضجاً راسخاً بالفعل بعمر يزيد قليلاً على 17 عاماً».

وأوضح مدرب المنتخب الذي حلّ وصيفاً للأرجنتين بطلة العالم 2022 في مونديال قطر أن «غياب أوريليان تشواميني بسبب الإصابة لم يكن مشروطاً بالضرورة بوجود وارين زاير-إيمري».

وتابع أن ذلك «لا ينهي الجدل» حيال نغولو كانتي بطل العالم 2018 والذي يلعب الآن في الدوري السعودي.