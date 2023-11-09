شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل «نصف ماراثون آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد ألعاب القوى مؤتمراً صحفياً صباح الجمعة، في مقر مجلس دبي الرياضي للكشف عن تفاصيل بطولة آسيا «نصف ماراثون 2023»، ويعقبه الاجتماع الفني الذي سيعقد بحضور ممثلي وفود الدول العشرين المشاركة في البطولة الأولى من نوعها على مستوى القارة والتي تحتضنها دبي السبت في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي مسرح أحداث البطولة.

وكشف عادل حسن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة عن أن الاجتماع الفني سيتم بحضور ممثلين فنيين عن الدول المشاركة وسيتم خلاله تناول كافة الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة.

وتقام بطولة «نصف مارثون 2023» لمسافة 21 كم للمرة الأولى ضمن أجندة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وتستضيفه الإمارات بتنظيم اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، ويشهد مشاركة نخبة من أفضل العدائين والعداءات في القارة يبلغ عددهم حوالي 60 عداء وعداءة من 20 دولة يخوضون السباق الرئيسي، علاوة على أكثر من 500 مشارك يخوضون السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث.