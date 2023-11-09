شكرا لقرائتكم خبر عن دولية الفجيرة لصيد الأسماك تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تنطلق صباح الجمعة، على مياه عروس بحر العرب منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك التي ينظمها مارينا الفجيرة بالتعاون مع بالما القابضة وتستمر فعالياتها حتى الثاني عشر من الشهر الجاري بمشاركة 150 متسابقاً موزعين على 30 قارباً، ويتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة في كوستاريكا عام 2024.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ورئيس اللجنة المنظمة،أن الهدف من تنظيم البطولة العالمية لصيد الأسماك زيادة الوعي إزاء الفرص الرائعة المتاحة للصيد البحري في الإمارة، كما أن الحدث سيعمل على الارتقاء بالمكانة السياحية للفجيرة والمنطقة الشرقية، فضلاً عن تعزيز مكانة هذه المنافسة لتكون إحدى المسابقات السنوية المهمة التي تبرز دور نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والمساعدة على أستقطاب الأجيال الجديدة لممارسة هذه الرياضة الأصيلة في تراثنا.

وكشف عن رصد خمس تذاكر سفر إلى كوستاريكا ينالها صاحب المركز الأول للمشاركة في بطولة العالم، كما تم تخصيص جائزة لأفضل صياد صغير والأفضل بين النساء المشاركات، مقدماً الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدعم اللامحدود لكل الفعاليات التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والنجاحات التي تحققت، كما شكر الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي على الحرص والمتابعة التي أثمرت في تحقيق الكثير من المكتسبات.

من جانبه، أكد كريم درباس الرئيس التنفيذي لشركة بالما القابضة راعية البطولة أن الفجيرة فريدة من نوعها نظراً لتنوع الأسماك التي يمكن صيدها وستكون هذه البطولة مفعمة بالإثارة وستتيح للفائزين في الشرق الأوسط المشاركة في البطولة العالمية.