شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المحترفين» تحصد جائزة عربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت رابطة المحترفين، بجائزة أفضل محتوى استراتيجي لسنة 2023، على مستوى المنطقة العربية، وذلك في مجال البث التلفزيوني، والمقدمة من قبل اتحاد الإذاعات العربية.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم في دبي، ونظمه اتحاد الإذاعات العربية، للاحتفاء وتكريم أصحاب التميز في مجالات البث التلفزيوني في مختلف المجالات، وإبراز المبادرات الرائدة من نوعها عربياً.

وجاء فوز رابطة المحترفين بالجائزة بعد منافسة مع أبرز المؤسسات الرياضية من ذات المجال، وذلك تأكيداً على حرص الرابطة على مواكبة المستجدات واستخدام التقنيات الحديثة من تصاميم الجرافيك، الواقع المعزز، الإحصائيات بالإضافة إلى توحيد معايير البث.

تأتي الجائزة لتكون إضافة جديدة لخزينة الجوائز وأوسمة التفوق، التي تزخر بها رابطة المحترفين الإماراتية، التي سبق أن فازت بجوائز عدة في مجالي البث والإنتاج التلفزيوني.