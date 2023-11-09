صيد 2006 يهزم شباب الحوامدية فى دوري الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق 2006 لكرة القدم بصيد الدقى على فريق شباب الحوامدية بنتيجة 9 / 2 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب الصيد فى اطار منافسات دورى منطقة الجيزة لكرة القدم.

احرز اهداف الصيد اللاعبين محمد أيمن في الدقيقة 3، عمر حلاوة في الدقيقتين 5 ، 85 ، كريم محمود في الدقيقة 9، محمد أيمن في الدقائق 16، 30، 50، عمرو خالد 39 لتنتهى المباراة بنتيجة 9 ـ 2 لصالح الصيد.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين عبد الله اسامة ، كريم عاشور ، يوسف أحمد، عبد الرحمن وائل ، اسماعيل احمد ، على حسام ، عمرو خالد ، محمد أيمن، عمر نور الدين، مروان مجدى، عمر عاطف، كريم على ، عمر أحمد، أدم أحمد، محمود وسام، ياسين محمد، عمرو تامر، محمد مصطفى.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.

صيد 2008 يهزم م. ش. الدقي في دوري منطة الجيزة لكرة القدم

وحقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٨ بنادي الصيد الفوز على نظيره مركز شباب الدقى بنتيجه 1/6 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب نادى بلاك ستار ضمن منافسات بطولة دورى منطقة الجيزه لكرة القدم.

سجل أهداف الصيد اللاعبين: ياسين وجيه هدف، أدم وائل هدفين، يوسف رأفت هدف، محمود محمد محمود هدف، أدم أحمد هدف.

مثل الصيد اللاعبين: يوسف هشام، عمر جمال، يوسف حاتم،ياسين محمد، ياسين عماد الدين، على أحمد، أحمد أشرف، محمود محمد، يحيي محمد، أدم وائل، إياد أحمد، حسين حامد، سليم أحمد، مالك هشام، أدم أحمد، يوسف رأفت، يوسف محمد.