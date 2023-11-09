رسميًا.. سيميوني يوقع عقدًا طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي اتلتيكو مدريد في تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي وافق على التوقيع على عقد طويل الأمد مع الروخي بلانكوس.

سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد

ووقع دييجو سيميوني على عقدًا جديدًا طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد، ينتهي في يونيو من عام 2027، ليتبقى له مع الفريق 4 مواسم من بينها الموسم الحالي، بعدما تم إبرام الاتفاقية اليوم مع التشولو، وتم الاتفاق على شروط الراتب الجديدة للمدرب.

جدير بالذكر أن سيميوني يتولى مهمة تدريب أتلتيكو مدريد منذ عام 2011 وحتى الآن وصل إلى العام الثالث عشر مع الفريق، ومازال هناك قصة جديدة بين المدرب والفريق.