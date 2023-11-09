صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام تولز في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول،التشكيل الرسمي لمباراة تولوز الفرنسي في المباراة التي تجمعهما على ملعب الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز

في خط الوسط: واتارو إيندو - هارفي إليوت - أليكس ماك أليستر

في الهجوم: بن دوك - كودي جاكبو - لويس دياز

ويقع ليفربول وتولوز في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي التي تضم أيضا سانت جيلواز، ولاسك لينز النمساوي.

ويعتلي ليفربول صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، حيث يعتمد يورجن كلوب على تشكيل من البدلاء.