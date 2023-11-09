مدرب الدوري الإنجليزي يدخل قائمة المرشحين لخلافة سانتو في الاتحاد

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع مدير فني جديد لتولي قيادة الفريق خلفاً للبرتغالي نونو سانتو.

وكان نادي الاتحاد قد وجه الشكر إلى نونو سانتو، بسبب سوء اداء الفريق وتراجع النتائج.

وبحسب التقارير الصحفية دخل الإسباني جوليان لوبيتيغي دائرة المرشحيت لخلافة نونو سانتو في اتحاد جدة.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال سبق وحالو التعاقد مع جوليان لوبيتيغي، ولكن رفض المدير الفني فكرة التدريب بالدوري السعودي، لكن قد تشهد هذه الفترة تغييراً في موقفه، بعد التطور الذي شهده دوري روشن.

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وبخلاف لوبيتيغي، اكدت التقارير سعي نادي الاتحاد التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر.

ويأمل الاتحاد تحسين موقفه في الدوري في أقرب وقت ممكن، حيث يحتل العميد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.