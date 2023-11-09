ليفربول يتأخر بهدف أمام تولوز في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونظيره تولوز من المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2023 – 2024.

وتأخر فريق ليفربول بهدف دون رد أمام مضيفه تولوز الفرنسي في الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية حماسية من جانب الفريقين وتبادل كلاهما الهجمات بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

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ونجح فريق تولوز الفرنسي في تسجيل هدف عن طريق اللاعب آرون ليوناردو دونوم، في الدقيقة 36 من عمر المباراة ليتقدم على فريق ليفربول في الشوط الأول.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ولم يشارك في الشوط الأول من المباراة، ومن المتوقع الدفع به في الشوط الثاني.

ويتصدر ليفربول ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل تولوز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.