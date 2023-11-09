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موعد مباراة يد الاهلي المقبلة في السوبر جلوب بعد الخسارة من برشلونة

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يد الأهلي رجال - كأس العالم للأندية

يد الأهلي رجال - كأس العالم للأندية

ودع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي، بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية “السوبر جلوب 2023″، من دور المجموعات بعد الخسارة أمام .

وتلقى فريق اليد رجال بالنادي الاهلي مساء اليوم الخميس الخسارة من برشلونة، في الجولة الثانية من دور مجموعات السوبر جلوب، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي في الأيام المقبلة مباريات الترتيب، للتنافس على المراكز من الخامس وحتى الثامن.

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موعد مباراة الاهلي ضد الكويت الكويتي في كأس العالم للأندية

واحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته الأولى في كأس العالم للأندية لكرة اليد، ليضرب موعدًا مثيرًا مع الكويت الكويتي، وصيف المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي ضد الكويت الكويتي في تمام الثانية عشر ظهر السبت المقبل، في أولى مباريات تحديد المراكز.

وحال الفوز على الكويت الكويتي، سيتأهل الاهلي للعب مباراة المركز الخامس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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